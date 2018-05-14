Jeep отзывает 300 000 внедорожников Liberty

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Отзывные кампании не являются чем-то новым, и FCA отозвала немало автомобилей в последнее время. Но последний отзыв 300 000 Jeep Liberty, касается довольно серьезной проблемы.

Проблема Jeep Liberty связана с его ходовой часть. В частности, нижние рычаги управления на задней подвеске могут ржаветь и впоследствии треснуть, а причиной тому служит попадание воды из-за особенностей конструкции.

"Чрезмерная коррозия", как ее описывает Национальная администрация безопасности дорожного движения, может привести к полной потере управления транспортным средством, поэтому это серьезный дефект. Автопроизводитель сообщает, что он знает об авариях, которые потенциально могут быть связаны с этой проблемой.

Эта проблема затрагивает модели 2004-2007 годов выпуска, которые с тех пор были заменены в линейке Jeep Cherokee и Compass. FCA сообщает, что в Соединенных Штатах их насчитывается 239 904 машин. Наряду с этим, он насчитывается еще 49 712 в Мексике и 36 199 за пределами Северной Америки.

Jeep выпускал Liberty с 2001 по 2012 год в двух итерациях. Кампания отзыва затронет версию первого поколения, известную как KJ, которая перестала производиться в 2007 году.