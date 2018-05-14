Honda XR-V вошел в ТОП-10 наиболее востребованных авто в КНР

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Небольшой японский кроссовер Honda XR-V в апреле нынешнего года попал в первую десятку наиболее продаваемых кроссоверов в Поднебесной. Автомобиль разошелся тиражом в 19 500 экземпляров и смог обойти таких конкурентов, как Hyundai ix35, Nissan Qashqai и Toyota RAV4.

Следует сказать, что Honda XR-V является специально созданной для китайского авторынка версией Honda Vezel, недавно подвергнутой процедуре рестайлинга. Honda XR-V обустроили пересмотренной радиаторной решеткой, переработанными бамперами и немного измененными фарами. Салон получил круглые вентиляционные дефлекторы и другую центральную консоль.

В моторном отсеке кроссовера разместился бензиновый 1,5-литровый двигатель с отдачей 131 лошадиная сила. Кроме него предусматривается 1,8-литровый 165-сильный мотор. Они работают в тандеме с 6-скоростной МКПП и вариатором с передним и полным приводом.

За Honda XR-V в Китае придется выложить от 104 800 до 163 000 юаней. В пересчете на национальную валюту это составит от 1 021 000 до 1 588 000 рублей. Ранее сообщалось, что на просторах интернета появились сканы брошюры с обновленным кроссовером Honda XR-V. Внешний дизайн новинка получит в духе последних машин бренда.