Уникальный окрас двухдверной KIA стал причиной ссоры в интернете

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В одном из сообществ города Воронеж в социальных сетях опубликовали снимок двухдверной KIA с уникальным окрасом. Автор фотографии иронично поинтересовался цветом южнокорейского купе, из-за чего возникли разногласия между пользователями.

В подписи к фотографии купе KIA с уникальным цветом кузова водитель указал: «Хочу свои ржавые «Жигули» покрасить в такой, что за цвет, вопрос знатокам?». Такая ироничная подпись к фотографии с двухдверкой вначале вызвала интерес общественности, который затем перерос в разногласия и ожесточенный спор.

Несмотря на то, что пользователи социальных сетей предлагали множество вариантов возможного окраса уникального купе KIA, к единственному мнению воронежцы так и не пришли. Жители Воронежа предположили, что двухвдерка окрашена в такие цвета как «Апельсин», «Манго», «Персик», «Терракотовый» и даже «Марковка».

При этом, один из специалистов отметил, что купе может быть покрыто резиной и тогда авто достаточно окрасить в бронзовый оттенок, чтобы получить такой цвет.