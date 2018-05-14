Эксперты назвали ТОП-10 самых надежных роскошных автомобилей 2018 года

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Автомобили люкс-класса обычно отличаются высоким уровнем безопасности, однако с надежностью несколько иная картина, поэтому автоэксперты составили ТОП-10 самых надежных моделей 2018 года. Рейтинг составлен с учетом исследований и опросов JD Power и Consumer Reports.

Примечательно, что только 20 из 50 авто имеют не долгосрочную надежность. Возглавил ТОП-10 самых надежных авто люкс-класса 2018 года седан Audi A4 с максимальными оценками JD Power и Consumer Reports, ценой от 36 975 долларов и комфортным салоном. Следом идет BMW 2-Series как в кузове купе, так и в кузове кабриолет с оценкой «выше среднего» и спорткар BMW 3-Series с той же отметкой.

В первую пятерку надежных авто люкс-класса 2018 года попали BMW 5-Series и японский Infiniti Q70, однако надежность последнего неоднозначна: Consumer Reports присвоили высокий балл, а JD Power не успели провести опрос.

Далее в ТОП-10 самых надежных роскошных авто идут четыре модели Lexus: седан ES, конкурент BMW 5-Series – GS, спортивный IS, а также купе RC. Последнее авто получило высокий балл от Consumer Reports, однако JD Power оценили лишь как «выше среднего». Замыкает рейтинг самых надежных авто люкс-класса 2018 года Mercedes-Benz E-Class во всех видах кузова: седан, купе и универсал.