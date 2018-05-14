Toyota признала недостатки дизайна своих автомобилей

Сегодня, 02:00

Известный японский автобренд Toyota всегда славился уровнем безопасности и надежности. Но скоро очень много автомобилистов стали замечать, что многие машины имеют скучное однообразное оформление.

В правлении японской марки сообщается, что в погоне за максимальной надежностью авто, инженеры компании упустили из виду внешний дизайн. Данный фактор является немаловажным, так как на привлекательной внешности многие автолюбители заостряют свое внимание. Потому было принято решение начать развивать такое направление в Toyota.

Первоначально было решено, что все машины Toyota будут разрабатываться на одной архитектуре, получившей название TNGA. Как информирует один из менеджеров компании, конструкторы начнут использовать не такое мягкое оформление в будущем.

Новая внешняя стилистика появится на Toyota C-HR, концепте Toyota Pre-Supra FT-1 и Lexus LC. Глава бренда Акио Тойода предоставил дизайнерскому подразделению марку полную свободу действий для разработка экстерьера и интерьера.