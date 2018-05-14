Новый хэтчбек Toyota Corolla 2018 выйдет на рынок уже в июле

Сегодня, 07:00

Японский производитель авто Toyota разработал новую версию Corolla Hatchback 2018 для авторынка США. Презентация новой модификации состоится в рамках автосалона в Нью-Йорке уже в ближайшее время.

Новая Toyota Corolla Hatchback в кузове хэтчбек построена на модульной платформе TNGA. Моторная линейка новинки представлена одной силовой установкой объемом 2.0 литра, которая генерирует до 171 «лошади». Авто получит независимую подвеску.

В базовое оснащение новой версии Toyota Corolla Hatchback для США войдут сразу семь подушек безопасности, габаритные фонари, светодиодные ходовые огни, цифровое исполнение панели приборов с экраном на семь дюймов, система кругового обзора и система подогрева переднего ряда кресел.

Отмечается, что хэтчбек Toyota Corolla 2018 модельного года будет доступен в США уже в июле. Ранее во Владивостоке стартовал международный автосалон, котором приняли участие 40 автобрендов.