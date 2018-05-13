Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross в 2019 году выйдет в новой гибридной версии

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Японский производитель Mitsubishi сообщил, что уже в следующем году намерен вывести новую модификацию кроссовера. В 2019 году Mitsubishi Eclipse Cross получит гибридную силовую установку с системой «plug-in».

Представители Mitsubishi уточнили, что в следующем году Eclipse Cross оснастят гибридным мотором от Outlander PHEV. Агрегат предусматривает бензиновый мотор, который будет подзаряжать аккумуляторы на скорости до 60 км/ч, а также электрические двигатели на передней и задней осях. ДВС обеспечит интенсивный разгон и высокую скорость, передавая момент силы на переднюю ось.

На данный момент информации о продажах новой модификации Mitsubishi Eclipse Cross PHEV в России нет. Стоит отметить, что в прошлом месяце в РФ стартовали продажи кроссовера с бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра с отдачей до 150 «лошадей». Авто с МКПП на шесть ступеней предлагают по цене от 1 390 000 рублей. В качестве трансмиссии также доступен вариатор, а кроссовер имеет полный и передний привод.