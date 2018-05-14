В Томской области снова подорожал бензин

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В межсезонный период цены на горючее в России обычно растут, поэтому Федеральная антимонопольная служба (ФАС) исследовала цены на топливо в Томской области. В результате стало известно, что в регионе стоимость бензина и ДТ в опт и розницу выросла на ряде заправок.

Специалисты ФАС отметили, что местный поставщик топлива «Томскнефтепродукт» поднял стоимость бензина АИ-92 до 37,7 рубля за литр, а литр АИ-95 стоит 39,75 рубля. В тоже время литр ДТ предлагают за 42,55 рубля.

Другая группа заправок в Томской области «Газпромнефть-Центр» предлагает АИ-92 за 38,4 рубля за литр, что на 0,79% дороже предыдущей цены, стоимость АИ-95 выросла лишь на 0,75% до 40,45 рубля. «Тяжелое» топливо на данных АЗС теперь предлагают за 43,05 рубля, что свидетельствует о росте цены на 0,71%.

Стоимость топлива на заправках третьего поставщика в регионе «Сибирьнефтепродукт» выросла несколько заметнее. Бензин АИ-92 стал дороже на 0,81% – 37,5 рубля за литр, АИ-95 прибавил 0,77% – 39,5 рубля, а за литр дизеля придется заплатить уже 42,4 рубля, что на 0,95% выше предыдущих показателей. Ранее эксперты подготовили ТОП-6 рекомендаций, которые позволят ездить на пустом баке.