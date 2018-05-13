Воронежцы похвалили эвакуатор, забравший Mercedes чиновника

Вчера, 23:00

В Воронеже сфотографировали, как эвакуатор забирает красный Mercedes-Benz, которым владеет чиновник из региональной администрации. По словам очевидцев, премиальный автомобиль неверно припарковался, из-за чего был погружен на эвакуатор, несмотря на спецномера.

По словам автора фотографии, он видел, как человек из красного Mercedes-Benz заходил в здание областного правительства. Скорее всего, на парковке отсутствовало свободное место, потому он стал так, как захотел. Воронежцы думали, что из-за специальных номеров эвакуатор не увезет Mercedes-Benz, но все же это случилось, за что эвакуаторщик заслужил большое уважение со стороны местных жителей.

После публикации фотоснимков, граждане выразили свое отношение к власти. Воронежские жители похвалили работника службы эвакуации и откровенно позлорадствовали над чиновниками. Просмотрев комментарии можно сделать вывод, что горожане снова поверили в исполнение законов. Также было высказано мнение, что уже давно должны быть равны перед законом.