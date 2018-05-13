Новый гибрид Subaru Crosstrek Hybrid представят к концу 2018 года

Сегодня, 17:10

Японский бренд Subaru анонсировал свой первый автомобиль с гибридным силовым агрегатом. Представители компании уточнили, что презентация Subaru Crosstrek Hybrid 2019 состоится в США уже в конце 2018 года.

На данный момент информации о новом Subaru Crosstrek Hybrid почти нет, однако известно, что силовую установку предоставит Toyota. Ожидается, что модель получит систему «plug-in»: два электромотора и полный привод. В паре с электрическими двигателями будет работать 1,5-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель с отдачей в 150 «лошадей».

В основу нового кроссовера легла платформа Subaru Global Platform, которая рассчитана на электрические двигатели и гибридные установки. Авто получит обновленную трансмиссию. При разработке специалисты делали мотор максимально экономичным: расход топлива будет составлять максимум 2,5 литра на 100 км.

Уже в базе Subaru Crosstrek Hybrid 2019 получит системы ABS и EBD, ESP, светодиодные противотуманки, систему кондиционирования, мультимедийный комплекс, кожаную обивку и панорамный люк с электроприводом.