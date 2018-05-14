Россияне стали чаще покупать люксовые автомобили с пробегом

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В соответствии с информацией, предоставленной аналитическим порталом «АВТОСТАТ», за первый квартал текущего года в России продали 368 подержанных автомобилей премиум-сегмента. Этот результат на 13% больше показателей аналогичного периода минувшего года.

Первенство в данном рейтинге завоевал британский автобренд Bentley, сбыт которого достиг 131 единицы, а доля марки составила 36% от совокупного уровня реализации. Второе место досталось немецкой марке Mercedes-Maybach, автомобили с пробегом которой разошлись тиражом в 118 экземпляров (доля в 32%).

ТОП-3 закрывает итальянская премиальная компания Maserati (52 штуки). В ТОП-5 попали Rolls-Royce (42 ед.) и Lamborghini (11 шт.). Далее в списке разместились Ferrari (8 ед.) и Aston Martin (6 шт.).

Согласно данным, распространенными аналитиками, около 60% подержанных премиальных авто продали в Москве и Московской области (213 шт.). В Петербурге насчитали 30 обладателей данных авто, а в Краснодарском крае - 24. По 6 премиальных авто с пробегом купили в Дагестане, Ставропольском крае, Воронежской и Свердловской областях. Еще в 35 субъектах РФ автолюбители стали владельцами от 1 до 5 премиальных подержанных машин.