Эксперты рассказали, что означают секретные символы на приборной панели

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Ни для кого из водителей не секрет, когда нужно включать фары, и какой свет выбрать. Специалисты составили список из трех секретных символов на панели приборов, которые неизвестны многим автовладельцам.

Например, значки противотуманных фонарей. Есть два очень похожих между собой знака полукруга, обозначающие противотуманные огни. Один из них отвечает за задние, а другой - за передние фары. Отличительным признаком является то, что на значке задних фар полукруг повернут вправо и рядом с ним расположено несколько горизонтальных линий. Передние же фары обозначаются полукругом, повернутым влево, а линии на нем - под наклоном.

Знак, состоящий из стрелок, расположенных по кругу, обозначает систему вентиляции. Его можно увидеть как на самой кнопке кондиционирования, так и на «приборке». Система проветрит салон, не захватывая грязный воздух. Еще один интересный факт касается знака бензобака. Не каждому известно, что стрелочка, расположенная рядом с этим знаком, напоминает водителю с какой стороны у него находится крышка бензобака.