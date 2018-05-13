Барнаульский умелец продает самодельный плавающий вездеход

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В Барнауле продается довольно специфический «внедорожник» ручной сборки. Вездеход, по словам производителя, с легкостью преодолеет любые типы бездорожья, и даже при надобности сможет плыть по воде.

В объявлении, размещенном на одном из сайтов, сказано, что транспортное средство собрано из самых надежных деталей в 2015 году. В техническое наполнение входит силовая установка от ВАЗ-2106, способная генерировать 75 лошадиных сил. Объем двигателя составляет 1,6 литра. В качестве трансмиссии предложена механическая коробка передач.

Радиатор автомобиля оснащен электровентилятором. Как видно из приложенных фотографий, внедорожник получил в оснащение тракторные колеса. Из того же ВАЗ-2106 барнаульский умелец взял печку, которая теперь отапливает салон вездехода. Для поддержания температуры в машине, салон обшили пенопластом, а также оснастили «буржуйкой». За эксклюзивную машину владелец хочет 390 000 рублей.