Lamborghini на благотворительность: Суперкар папы Франциска продали за €715 000

Сегодня, 14:02

Уникальный итальянский суперкар Lamborghini Huracan, разработанный под заказ для Папы Римского Франциска, был продан на аукционе Sotheby’s в Монако за 715 000 евро. Все деньги, вырученные от продажи машины, направят на благотворительные цели.

Согласно ранее появившейся информации, такой Lamborghini Huracan имеется в одном экземпляре, так как его создали в обычных цветах Ватикана по персональному заказу. За презентацию уникального суперкара отвечали руководитель правления и исполнительный директор Lamborghini. Благословив свой новый автомобиль, понтифик даже расписался на нем.

После продажи уникального Lamborghini Huracan, все полученные средства переведут четырем благотворительным организациям. Стоит сказать, что за серийный вариант исполнения Lamborghini Huracan придется отдать от 183 000 евро. Разработкой дизайна суперкара Lamborghini Huracan для понтифика занимались специалисты ателье Ad Personam.