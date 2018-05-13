Toyota C-HR 2019 получил новую базовую версию и подорожал

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Японская автомобильная компания Toyota решила обновить цены на кроссовер Toyota C-HR 2019 модельного года. Цена на начальную комплектацию теперь составит 21 990 долларов.

В своем модельном ряде компактный кроссовер Toyota C-HR является самым популярным. Компания решила приблизить автомобиль по ценовой категории к своим конкурентам. Теперь автомобиль получит иной базовый опциональный пакет и цену.

«Бюджетная» комплектация будет называться LE, а цена на нее составит 21 990 долларов с доставкой. Новый стартовый вариант стал на 525 долларов дешевле своего главного конкурента - Honda HR-V. Ранее базовой комплектацией являлась XLE, которая на 1 505 долларов дороже новой. Хотя LE получит меньше опций, 17-дюймовые диски останутся, а также в оснащение добавят Toyota Safety Sense P – комплекс включающий в себя систему экстренного торможения, предупреждение о пересечении дорожной полосы, а также круиз-контроль.