Toyota Land Cruiser Prado в апреле вошел в ТОП-25 продаваемых авто в РФ

Вчера, 22:00

По окончанию апреля нынешнего года был подведен итог реализации японского бренда Toyota покупателям в России. Статистика показала, что дилеры Toyota в России за один месяц нашли покупателей для 8 774 автомобилей марки.

На российском авторынке продали на 24% больше экземпляров автомобиля, чем за такой же период прошедшего года. Таким образом, марка заняла шестое место по реализации среди всех автомобильных брендов, продающихся в России. Доля компании на рынке составила на 0,4% больше, чем за апрель прошлого года.

За период с января по апрель 2018 года, популярность Toyota возросла на 9%, а реализован был 29 361 экземпляр автомобиля. Самый большой рост наблюдался у Toyota Land Cruiser Prado. Автомобиль, по сравнению с первыми четырьмя месяцами прошедшего года, был реализован на 49% больше, в количестве 1 877 экземпляров. Так, автомобиль вошел в ТОП-25 наиболее продаваемых машин на автомобильном рынке России.