Саратовцы предложили купить чиновникам ВАЗы вместо иномарок за 30,9 млн рублей

Сегодня, 09:00

Государственное учреждение «Транспортное управление» в Саратовской области намерено приобрести 18 новых представительских седанов Toyota Camry и потратить на них 30 900 000 рублей. Такие машины получат высокопоставленные чиновники областных правительства и парламента.

Отмечается, что на сайте госзакупок появилась заявка на покупку 18 люксовых седанов Toyota Camry. Интересен тот факт, что членам местной администрации для исполнения своих обязанностей требуется двухзонный климат-контроль, камера заднего обзора, полный набор эйрбэгов, индикаторы дождя и света, салон, обшитый кожей, и подогрев кресел.

Сообщается, что срок гарантии на машины 2018 модельного года пройдет через три года либо через 100 000 км пробега. Автоцентры марки обязуются привезти машины на протяжении двух недель. По словам чиновников, источником финансирования покупки авто считается субсидии на другие цели. За каждый автомобиль придется отдать 1 716 000 рублей. Горожане отреагировали на такую закупку и предложили купить чиновниками автомобили LADA.