Брянский олигарх выбросил на свалку автомобиль

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Житель города Фокино Брянской области отправил в одно местное издание письмо, в котором находилась фотография с заброшенным грузовиком. Как сообщает автор письма, данная машина в микрорайоне Шибенце города Фокино находится уже доволь6но много лет.

Отмечается, что местные ребятишки устроили в брошенном большегрузе свое место для игр. А взрослые из кузова грузового автомобиля создали помойку, что не только портит вид, но также очень опасно для жизни и здоровья детей.

Еще житель Фокино отмечает, что сейчас не совсем удачные времена, чтобы разбрасываться машинами. Вероятно, какой-то богатый олигарх выбросил данное авто на помойку. Автор письма выражает надежду, что на публикацию отреагируют работники ГИБДД, которые выяснят, кто является владельцем брошенного грузовика и обратятся к нему с просьбой убрать автомобиль.