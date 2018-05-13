Ford Focus лидирует в ТОП-10 самых популярных иномарок с пробегом в РФ

Сегодня, 07:37

По завершению первого квартала нынешнего года была составлена статистика реализации подержанных автомобилей в России. По итогам подсчетов, на вторичном рынке реализовано 777 200 иномарок.

Если сравнить с таким же периодом прошедшего года, показатель продаж немного вырос (на 0,4%). Экспертами был составлен список машин, которые пользуются наибольшей популярностью среди российских покупателей на вторичном рынке. Первую строчку занял Ford Focus, который перепродали 28 330 раз, что на 0,1% больше продаж прошлого года.

Вторую строчку отдали Toyota Corolla, реализация составила 22 932 экземпляра, а это на 5% меньше, чем в 2017. Третье место занял Hyundai Solaris, реализация модели на вторичном рынке возросла на 25% и составила 18 826 экземпляров. Не обошлось и без таких моделей как Toyota Camry и Kia Rio, которые тоже имеют большой спрос на авторынке подержанных машин.