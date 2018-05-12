Первый кроссовер Aston Martin станет 700-сильным гибридом

Сегодня, 22:00

Британская компания Aston Martin намерена наделить свой первый SUV гибридной установкой. По предварительным данным, её производительность будет достигать 700 лошадиных сил.

Изначально в Aston Martin собирались назвать новый кроссовер Varekai, однако это решение изменилось после возрождения суббренда Lagonda, под которым компания будет выпускать электромобили. Предположительно производитель предложит кроссовер под названием DBX с широкой линейкой бензиновых моторов и одной гибридной установкой.

В рамках интервью для издания Car&Driver гендиректор компании Энди Палмер пояснил, что у Aston Martin имеется возможность выпустить и полностью электрическую версию кроссовера, однако пока планируется оснастить новинку только традиционными ДВС и гибридным двигателем. Отмечается, что в последнем случае автомобиль будет отвечать норме о среднем расходе топлива CAFE.

Гибридная установка будет состоять из 4,0-литрового битурбированного V8 от Mercedes-AMG, отдача которого достигает порядка 500 лошадиных сил, а электромотор увеличит суммарную мощность ещё на 200 «лошадок».