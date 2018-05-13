Автомобиль «самого честного чиновника» сфотографирован в Воронеже

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Житель Воронежа сфотографировал неправильно припаркованную «Волгу» местного чиновника, в номерном знаке которой прикрыта одна цифра. Примечательно, что воронежцы не обратили внимания на факт нарушения, а удивились марке автомобиля.

Около здания городской администрации был замечен чёрный автомобиль «Волга», номерные знаки которого свидетельствуют о том, что на машине ездит воронежский чиновник. Несмотря на то, что водитель припарковался с нарушением, да ещё и заклеил номера бумажкой, чтобы избежать наказания в виде штрафа, у местных жителей он вызвал симпатию.

«Настоящий патриот, пусть и нарушает», – написал один из интернет-пользователей.

Воронежцам понравилась верность чиновника «Волге», тогда как остальные ездят на иномарках стоимостью в несколько миллионов. По мнению горожан, такой человек должен баллотироваться в губернаторы, так как «видно же, что не ворует». Нарушителя даже назвали «самым честным чиновником Воронежа».