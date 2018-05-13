Флагманский внедорожник Lifan X80 приедет в Россию к концу года

Сегодня, 08:45

Китайская компания Lifan собирается вывести на российский авторынок новый большой внедорожник Lifan X80, который станет флагманом марки. Ожидается, что это случится до конца нынешнего года, сообщает один из дилеров.

В скором времени база Росстандарта должна пополниться ОТТС для нового автомобиля. Любопытно, что у Lifan X80 уже была российская премьера, однако модель до сих пор так и не поступила в продажу.

По габаритам внедорожник сопоставим с Toyota Highlander. Отметим, что новинка получила дизайн в духе других представителей линейки SUV марки. На решётке радиатора логотип с парусником заменила большая надпись Lifan. По бокам появились хромированные дверные ручки, а по всему периметру кузова разместился пластиковый обвес.

Для отделки салона использовался заменитель кожи с тёмной прострочкой и деревянные вставки. Кроме того, автомобиль обзавёлся виртуальной приборной панелью и системой мультимедиа с 8-дюймовым тачскрином.

На рынке Поднебесной Lifan X80 можно приобрести только с 2,0-литровым двигателем, развивающим 191 лошадиную силу. В паре с мотором трудится 6-скоростная механическая или автоматическая трансмиссия. Предположительно в России данную модель можно будет купить примерно за 1 100 000-1 500 000 рублей.