Краснодарец придумал бюджетный способ тонировки стекол

Вчера, 18:36

Жительница Краснодара сфотографировала автомобиль ВАЗ-2109 с необычной «тонировкой». Снимок «Жигулей» девушка разместила в соцсети Instagram с хэштегом #этороссиядетка.

Замеченная «девятка» явно принадлежит креативному водителю, который прикрыл боковые и задние стёкла своего автомобиля полиэтиленом ярко-желтого цвета. Причём, чтобы закрепить его на окнах использовался серый скотч.

Автор фотографии оставила подпись: «Тонировка 80lvl». По её мнению, автомобилист пытался с помощью подручных средств сделать жалюзи и шторы. Вероятно, машина по какой-то причине лишилась стекол, а её хозяин вынужден отложить ремонт. В связи с этим конструкция из полиэтилена и скотча служит временной «защитой» от воров.

На снимке видно, что автомобиль припаркован на обочине. К сожалению, неизвестно, как долго он там стоит, и выезжает ли его владелец куда-либо на такой машине.