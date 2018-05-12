Хамская парковка нескольких иномарок в Воронеже «взорвала» интернет

Вчера, 16:24

Жители Воронежа неоднократно сталкивались с проблемой, когда водители паркуются не по правилам. На этот раз причиной недовольства горожан стала целая группа автомобилистов, занявших тротуар на улице Ворошилова около дома №43.

В одном из городских сообществ был опубликован снимок, на котором запечатлён целый ряд машин, припаркованных на тротуаре. «Совсем совесть потеряли, скоро смело на детской площадке парковаться будут», – отметил автор фотографии.

Воронежцы оставили немало комментариев под снимком, причём мнения относительно ситуации разделились. Одни встали на защиту автовладельцев, которые вынуждены оставлять машины на пешеходной части дороги, поскольку в городе не хватает парковок. По словам данной группы горожан, уж лучше машины стоят на тротуаре, чем на проезжей части, где они могут помешать проезду пожарного автомобиля, «скорой» или другой спецтехники.

Другие уверены, что из-за подобной парковки пешеходы вынуждены подвергать себя опасности и идти по проезжей части. В особенности нарушители возмутили горожан, которые выходят гулять с маленькими детьми в колясках.

«Если негде ставить, то это не дает тебе право ставить на тротуаре», - подытожил спор житель города.