Житель Подмосковья превратил свой Nissan в «зебру»

Вчера, 17:20

По дорогам Московской области разъезжает необычный внедорожник Nissan Patrol, который получил окрас «под зебру». Фотографии автомобиля были опубликованы в социальной сети Instagram.

Житель Москвы обратил внимание на полосатый Nissan, припаркованный у обочины. По мнению автора фотографии, подобный тюнинг мог захотеть сделать человек, мечтавший в детстве не о пони, как другие дети, а о зебре. Помимо необычного окраса, автомобиль примечателен черной матовой решёткой радиатора и наличием кенгурятника.

Отметим, что покраска машины полосами представляет собой довольно трудоёмкий процесс. Автомобиль подготавливают, удаляя старое лакокрасочное покрытие, шлифуют и обезжиривают поверхность кузова. Затем на машину наносится грунтовка, которую также шлифуют после высыхания.

Только после этого можно переходить к покраске, однако в случае с использованием двух цветов процесс осложняется необходимостью сохранить границу между разными оттенками.