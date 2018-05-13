Опубликован ТОП-9 фотографий, как природа «убивает» автомобили

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Планета ежегодно устраивает людям «встряску» масштабными катаклизмами, от чего страдает как человек, так и то, что он создал. Специалисты показали, как стихийные бедствия могут уничтожать автомобили.

Первое место в ТОП-9 досталось урагану «Харви» 2017 года. Стихия уничтожила более миллиона авто.

Вторым в рейтинге оказался ураган «Ирма» 2017 года. Специалисты до сих пор подсчитывают ущерб от него.

Третьим в ТОП-9 оказалось землетрясение в Италии. Подземные толчки магнитудой 6,2 балла летом 2017 года погубили сотни человек и 5 000 машин.

Четвертое место заняло извержение вулкана Сент-Хеленс 1980 года. Лава уничтожила 350 автомобилей.

Пятым в ТОП-9 стал селевой сход у Техачапи, Калифорния. В стихии никто не погиб, но количество уничтоженных машин исчисляется сотнями.

Шестое место занял оползень в Балтиморе в 2014 году, причиной которого стал двухдневный ливень.

Седьмую строчку рейтинга заняло наводнение в Фолл-Ривер 2012 года. Из-за дождей река вышла из берегов и прямо на улицах города потопила сотни машин.

На восьмом месте расположилось цунами в Исиномаки, вызванное землетрясением магнитудой 9.0 баллов. 25 000 машин уничтожила вода. Погибли десятки тысяч человек.

Замыкает «девятку» лесной пожар в Португалии. В огне погибли 63 человека и сгорели несколько сотен автомобилей.