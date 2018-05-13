По дорогам Сан-Франциско ездит авто с «вятскими» номерами‍

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Жителей Сан-Франциско наверняка удивляют номера MAKARYE на гибриде Toyota Prius. Оказалось, что автомобиль принадлежит уроженке села Макарье, которое расположено в Котельничском районе Кировской области.

Владелица Toyota Prius с необычными регистрационными знаками Ирина Корякина живёт и работает в США с 2009 года. После окончания учебы в Университете Северной Каролины Ирина защитила диссертацию и стала доктором наук по биохимии.

Россиянка рассказала, что неоднократно замечала в Сан-Франциско автомобили с номерными знаками MOSKVA1, ROSSIYA, UKRAINKA, она решила установить на свою машину подобные номера.

«Если честно, каждый раз, когда видела такие номера в потоке машин, на душе становилось тепло, потому что это соотечественник», – призналась Ирина.

Котельничанка рассказала, что в первую очередь проверила на портале DMV Калифорнии, не заняты ли такие номера, после чего оформила заказ и подождала около 2-3 месяцев. Подобные регистрационные знаки немного дороже обычных, зато являются уникальными. Ирина отметила, что иногда думает, узнаёт ли кто-то из российских водителей Макарье?