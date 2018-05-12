Худшую дорогу в Воронеже нашли на улице Базовой‍

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Жители Воронежа продолжают жаловаться на плачевное состояние дорог в городе. Накануне в СМИ появились новые фотографии побитого асфальта, по вине которого автомобилисты «теряют колеса».

На этот раз жители Воронежа сообщают о плохих дорогах на Левом берегу. Автомобилисты жалуются на качество асфальта на улице Базовой. Фотографии показал «Блокнот Воронеж». На снимках можно заметить, что на некоторых участках дороги асфальта вовсе нет.

Пользователи соцсетей сравнили дороги Воронежа с трассами, подвергшимися бомбежке. А водителям уже не до шуток, так как, по их словам, «на Базовой можно остаться без колес и подвески». Автомобилисты считают, что на этой улице самые худшие дороги в городе. Местные жители продолжают надеяться, что правительство обратит внимание на проблему, и решит ее.