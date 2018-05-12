Обновлённый компактвэн Chevrolet Spin дебютирует в мае

Сегодня, 23:00

Марка Chevrolet намерена презентовать в Бразилии обновлённый Spin уже в этом месяце, хотя ранее дебют минивэна был намечен на вторую половину текущего года. Согласно неподтверждённым данным, сборка автомобиля стартовала на автозаводе General Motors ещё 19 марта.

После рестайлинга минивэн унаследует головную оптику и радиаторную решётку от Chevrolet Cobalt. Кроме того, Chevrolet Spin сможет похвастаться модернизированными задними фарами и бамперами. Изменения коснулись и салона модели.

Предположительно, автомобиль по-прежнему будет доступен в «кроссовом» исполнении Activ, которое оснащается запасным колесом и пластиковым внедорожным обвесом. Рестайлинговый Spin, как и раньше, приводится в движение 4-цилиндровым агрегатом объёмом 1,8 литра, который генерирует 106 л. с. при работе на бензине и 111 сил на этаноле. Двигатель сочетается с 6-скоростной механической или автоматической коробкой передач, тяга передаётся только на передние колёса. Пока автопроизводитель не называл цены на рестайлинговый Chevrolet Spin.

На сегодняшний день такой автомобиль продаётся в Бразилии по цене от 62 350 реалов (примерно 1 083 000 рублей), версия Activ обойдётся минимум в 76 950 реалов (1 338 000 рублей).