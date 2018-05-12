Volkswagen просит не пользоваться задним левым местом‍ из-за опасных ремней

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Проводя испытания Volkswagen Polo, Seat Ibiza и Seat Arona, финские журналисты заметили неисправность ремня безопасности заднего левого места. Он может самопроизвольно отстегнуться.

Сходством трех машин является то, что они построены на основе архитектуры MQB. Причиной отстегивания стало неудачное расположение замков. Они размещены в одном пазу и находятся один над другим. Средний замок находится сверху и при активных маневрах на скорости он может надавить на левый замок, что приведет к нажатию кнопки отстегивания.

В компании предложили не пользоваться пассажирским левым сидением до устранения неисправности. Эксперты предполагают, что вскоре будет проведена масштабная отзывная кампания данных трех моделей для проведения ремонтных работ. Некоторые специалисты высказали мнение, что устранить проблему можно просто удлинив одно из креплений.