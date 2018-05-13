До конца 2018 года в Приморье запустят завод по утилизации авто

Сегодня, 06:00

До конца года состоится запуск единственного предприятия по утилизации авто на Дальнем Востоке. Новый завод, который принадлежит резиденту ТОР «Надеждинская» и ГК «Сумотори» – ООО «ТерминаТОР», будет утилизировать легковые и грузовые авто японских и российских компаний.

Сразу после начала работы новый завод будет утилизировать до 10 000 авто в год. Представители ТОР «Надеждинсткая» отмечают, что переработка будет осуществляться по следующей схеме: каждый компонент будут проверять на работоспособность, некоторые передадут на вторичный рынок и экспорт, а другие будут утилизированы.

ООО «ТерминаТОР» добавил, что автовладельцы, желающие сдать на утилизацию машину, получат больше денег, чем за «металлолом», а также купоны на приобретение авто у ГК «Суматори». Отмечается, что переработка будет осуществляться с помощью «смарт-технологий», которые отличаются высокой экологичностью. Уже в сентябре резидент намерен установить технологическое оборудование, а в ноябре – станки. На строительство завода по утилизации авто ушло 300 млн рублей инвестиций. На данный момент предприятие предусматривает 30 рабочих мест.