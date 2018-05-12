Петербургские водители ремонтируют авто монтажной пеной

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Некоторые петербургские автомобилисты нестандартно подходят к восстановлению машин, пострадавших в ДТП. В сети появились фотографии двух автомобилей, для «ремонта» которых использовалась монтажная пена.

В одной из машин при помощи пены «починили» переднюю часть. В свою очередь владелец старенького Ford Scorpio предпочёл не тратить деньги на ремонт автомобиля, а задуть монтажной пеной место, где должен находиться задний бампер. Сложно сказать, на ходу ли эта иномарка, так как сквозь пену не видно даже выхлопной трубы.

По словам автора снимков, один автомобиль он заметил в Санкт-Петербурге, а второй – в пригороде. «Ох уже этот Питер…», – подписал фото автор.

В комментариях многие посмеялись над подобным решением. Один из пользователей пошутил, что автомобили выглядят так, будто сейчас начнут бриться.