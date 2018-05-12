По дорогам Омска ездит маршрутка VIP-класса

Сегодня, 08:52

Как правило, российские маршрутные такси не отличаются высоким комфортом. Ситуацию попытался исправить водитель Бахтияр из Омска, украсив салон «ГАЗели» на свой вкус.

Омич постарался сделать общественный транспорт как можно более уютным, превратив обычную «ГАЗель» в VIP-маршрутку. В салоне появились яркие чехлы, шторы и даже картина с цветами, чтобы пассажиры чувствовали себя, как дома. Кроме того, водитель повесил табличку с просьбой бережно относиться к имуществу в салоне.

Многие интернет-пользователи раскритиковали Бахтияра за плохой вкус, сравнив внутреннее убранство маршрутки с гробом. Однако нашлись и те, кто вступился за омского водителя, похвалив его старания и желание позаботиться о пассажирах: «Человек старался, ну и не совсем безвкусица, цвета подобраны. Такое вот у него видение комфорта».