Ещё быстрее и комфортнее: Представлен трековый Porsche 911 GT3 R 2019

Сегодня, 08:07

Немецкая компания Porsche презентовала гоночную версию обновлённого купе 911 GT3 RS. Известно, что новинка выйдет на рынок уже в декабре нынешнего года.

Новая гоночная машина выполнена на базе дорожного автомобиля, при этом кузов стал шире, обзавёлся карбоновыми панелями и стёклами, изготовленными из поликарбоната. Под капотом Porsche 911 GT3 R 2019 модельного года оказался 4,0-литровый турбированный двигатель с шестью цилиндрами, форсированный до 550 лошадиных сил. В тандеме с мотором работает 6-скоростная секвентальная КПП и сцепление с электрогидравлическим приводом.

Новинку оснастили иной передней подвеской, более эффективными тормозами и большими шинами. Кроме того, специалисты Porsche добились сокращения расхода топлива, при этом заправить бак можно через горловины, которые разместились по обе стороны капота.

В новом Porsche 911 GT3 R также стоит упомянуть каркас безопасности, водительское сидение-«ковш», регулируемые педали и мультифункциональный руль. В водительской двери появились алюминиевые и карбоновые вставки, а также пластиковая пена, которая смягчит удар в случае столкновения.

Спорткар впервые получил кондиционер, способный охлаждать кресло и направлять воздух в шлем пилота. Цены на Porsche 911 GT3 R стартуют от 459 000 евро без учёта налогов.