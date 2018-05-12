Названы самые ненадёжные двигатели на вторичном рынке

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Ключевую роль при выборе подержанного автомобиля играет его надёжность, особенно это касается мотора. Эксперты рассказали, какие двигатели лучше избегать при покупке авто на вторичном рынке.

Порой разочаровывать могут даже именитые бренды, один из таких случае – дизельный 4-цилиндровый мотор N47 от BMW. Наиболее частой проблемой данного двигателя является цепь ГРМ, растягивающаяся уже при пробеге в 85 000 км. Примечательно, что ради её замены приходится снимать весь мотор.

Volkswagen 1.4 TSI выпускался в 2009 году, его мощность варьируется от 122 до 180 сил, что достигается за счёт турбокомпрессора и прямого впрыска. Однако высокий уровень форсировки чрезмерно перегружает двигатель. Он плохо прогревается в морозы, более того нередким для него является детонация.

Как правило, «дизели» считаются надёжными, но и среди них встречаются не самые удачные агрегаты. К примеру, Renault/Nissan 2.2 dci (G9T) имеет такие «болезни» как попадание масла в камеру сгорания и проворот шатунных вкладышей.

Роторный Mazda Renesis при объёме 1,3 литра способен генерировать немалые 230 л. с. Однако его слабостью стала надёжность, ведь ресурс такого двигателя не превышает 60 000 км.

Кроме того, эксперты не рекомендуют семейство Mercedes-Benz M272/M273 M272/M273, поскольку уже ближе к 60 000 км у таких агрегатов появляются проблемы с цепью ГРМ.