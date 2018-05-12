Опубликованы официальные тизеры нового кросс-купе от Bisu

Сегодня, 08:00

Китайский бренд Bisu обнародовал тизеры своего четвертого товарного автомобиля. Речь идёт о купеобразном кроссовере под названием T7.

Ещё в мае прошлого года в сеть попали шпионские фотографии прототипа Bisu T7. Позднее в базе китайского министерства промышленности появились фото серийной модели с индексом Т6. В настоящее время компания опубликовала тизерное изображения новинки, которой, как пишут местные издания, вернули индекс Т7. Продажи кросс-купе должны стартовать в августе текущего года.

Согласно предварительным данным, кроссовер получит следующие габариты: 4820х1915х1660 мм при колёсной базе в 2 815 мм. Это означает, что новый Bisu T7 будет превосходить по размерам нынешнюю флагманскую модель Bisu – семиместный кроссовер T5.

Изображения салона позволяют понять, что список оснащения новинки будет включать цифровую приборную панель, мультимедийный комплекс с «парящим» экраном и проекционный дисплей. Кроме того, кросс-купе получил кнопку запуска двигателя, расположенную на центральной консоли.

Под капотом T7 может разместиться 2,0-литровый 4-цилиндровый турбомотор с отдачей в 197 л. с., пару которому составит 6-скоростная МКПП или «автомат». Скорее всего, для модели будет предусмотрен только передний привод.

Напомним, Bisu представляет собой СП компаний BAIC и Yinxiang Motorcycle Group. Автомобили данного бренда не продаются за пределами Китая.