Волгоградское импортозамещающее машиностроение набирает обороты

Вчера, 22:00

Машиностроительные предприятия Волгоградской области повышают показатели выпуска импортозамещающей продукции. Сейчас на территории региона работает почти 20 объектов, которые могут похвастаться успехами в данной отрасли. Более того, продукция этих предприятий уже соперничает с импортом как в России, так и за пределами страны.

По итогам 2017 года машиностроительные предприятия Волгоградской области выпустили импортозамещающую сельскохозяйственную и лесную технику на 600 миллионов рублей. В данное время, по информации региональных властей, местные компании занимаются освоением новых сегментов.

В Волгоградской области сосредоточены производственные объекты, выпускающие продукцию, актуальную на отечественном рынке. А связи с этим, им помогает Российский экспортный центр. Только в прошлом году организация передала в их поддержку 400 миллионов рублей.

Активное развитие экспорта является ключевым фактором роста показателей импортозамещения в машиностроительном сегменте Волгоградской области. Если ранее предприятия поставляли свою продукцию отечественным клиентом, то теперь, все чаще, ее покупателями становятся иностранные организации.

Всего в минувшем году Волгоградская область независимо от сегмента, выдала импортозамещающей продукции на 52 млрд рублей. Это на 16,7% больше, чем годом ранее.