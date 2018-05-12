Представлены обновленные седан, хэтчбек и псевдо-кросс Hyundai HB20

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Пятидеверный хэтчбек Hyundai HB20 создан для бразильского рынка. Его продажи начались в 2012 году. Через год к нему присоединились кросс-хэтч и седан, а в 2016 появился «спортивный» хэтчбек R Spec.

Перечисленные автомобили выпускаются в Бразилии, но продаются также парагвайцам и уругвайцам. Последний раз семейство обновлялось три года назад.

Для седана и хэтчбека Hyundai HB20 в рамках обновления предусмотрена иная радиаторная решетка. При этом у хэтча колесные диски и решетка покрашены в черный цвет. У седана затемнены задние фонари. Псевдо-кроссовер не изменился внешне, но получил новые 16-дюймовые диски.

Все автомобили линейки Hyundai HB20 во всех комплектациях кроме базовой получили «освеженную» панель приборов с иной графикой. Кроме того, во всех машинах мультимедийная система BlueMedia получила цифровой телеприемник.

Линейка Hyundai HB20 осталась при прежнем моторе Gamma 1.6 с 6-МКПП и 6-АКПП. Его мощность на бензине равна 122 л.с., а на этаноле она возрастает до 128 л.с. Для седана и хэтча также доступен 3-цилиндровый агрегат Kappa 1.0 (75/80 л.с., 5-МКПП) и его турбо-версия (98/105 л.с., 6-МКПП).

Обновленный хэтч Hyundai HB20 продается по цене от 43 990 реалов (766 000 рублей). Стоимость седана составляет 898 000 рублей, за кросс-хэтч придется заплатить 1 098 000 рублей, а R Spec обойдется в 1 109 000 рублей.