Китайская компания Zotye выпустит более 10 новинок к 2022 году

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Китайский автогигант Zotye к 2022 году выведет на рынок более 10 новых моделей. Можно ожидать, что некоторые из них доберутся до российского авторынка.

Накануне китайскими СМИ была опубликована часть слайда, который, вероятно, демонстрировался на закрытом мероприятии Zotye. Журналист считают, что на мероприятии обсуждались планы компании на ближайшее будущее. Слайд указывает на то, что к 2022 году производитель пополнит свой модельный ряд по меньшей мере десятью новинками, одна из которых должна дебютировать в нынешнем году.

Машины на слайде разбиты на категории Classic, Cross и Sporty. Их названия говорят сами за себя. Ближайшие пять лет Zotye представит два кроссовера и три минивэна. Последние, к слову, набирают популярности в Китае. В течение следующего года Zotye должна показать компакт-кросс или высокий хэтчбек. В 2021 году может быть представлен седан повышенной проходимости в духе отечественного LADA Vesta Cross. До 2022 года должно быть представлено три купеобразных модели в кузове седан, минивэн и кроссовер.

В России сейчас марка Zotye представлена кроссовером T600 и седаном Z300. Не исключено, что в ближайшие годы китайцы захотят расширить свою модельную линейку в РФ.