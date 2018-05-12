Lexus выпустил лимитированную спецверсию RX Crafted Limited Edition

Сегодня, 05:00

Японский автопроизводитель Lexus накануне порадовал фанатов спецверсией кроссовера RX, получивший название Crafted Limited Edition. Новинка будет продаваться лимитированным тиражом, ограниченным 300 моделями.

Стоит отметить, что лимитированная серия Crafted Limited Edition будет доступна исключительно на австралийском автомобильном рынке. Кроме того спецверсия построена на топовой модификации Lexus RX.

Автомобили новой серии получат черные акценты экстерьера и новые оригинальные 20-дюймовые диски. Кроме того, модель оснастят передовой информационно-развлекательной системы с большим сенсорным дисплеем на 12,3 дюйма. Из оснащения также есть климат-контроль, вентиляция передних кресел. Также для новинки доступны такие системы, как аварийное торможение, мониторинг слепых зон, камера кругового обзора и система слежения за рядностью движения.

Lexus RX Crafted Limited Edition будет продаваться по цене от 81 тысячи долларов.