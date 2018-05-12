В Украине замечены уникальные внедорожные автобусы

Сегодня, 03:00

Автомобилисты недалеко от Киева стали свидетелями необычных машин. По Бориспольской трассе двигались два автобуса с признаками внедорожника. Транспортные средства «военно-зеленого» цвета без регистрационных знаков с высокой посадкой, крупными колесами и массивным пластиковым обвесом двигались в неизвестном направлении.

Автомобилистам удалось запечатлеть автобусы на видео, которое уже пару дней обсуждается в интернете. Пользователи Сети не могли распознать эти машины, пока журналисты не выяснили, что в Украине «засветилась» чешская модель Torsus Praetorian.

Основой для Torsus Praetorian послужила грузовая платформа MAN. Машина действительно является автобусом-внедорожником с полным приводом. При дорожном просвете в 389 мм транспортное средство имеет в моторном отсеке 240-сильный турбодизельный агрегат, который сочетается полуавтоматической трансмиссией MAN/ZF на 12 передач. Также для автобуса предусмотрены двухступенчатая раздаточная коробка и блокируемый дифференциал.

Torsus Praetorian в длину равен 8450 мм. Расстояние между осями автобуса составляет 4200 мм. В салоне машины находится 35 кресел с регулировками и ремнями безопасности. Машина оснащена климатической установкой, а также монитором для пассажиров. Кроме того, автобус имеет камеру заднего вида, тонированные боковые стекла и так далее.