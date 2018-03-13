Новый Toyota Corolla получит снижение веса и гибридный мотор

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Японская компания Toyota продолжает разработку нового поколения седана Toyota Corolla, который пользуется устойчивым спросом на рынках Северной Америки. По последним данным, модель существенно снизит вес, а под капотом расположится гибридный мотор, знакомый по новому Toyota Auris.

На страницах зарубежных порталов появились свежие шпионские фото нового поколения седана Toyota Corolla, который относится к 2020 модельному году. Отмечается, что новинка тестируется в тяжелом чёрном камуфляже на территории штата Мичиган, США. Примечательно, что камуфлирующие элементы скрывают даже оптику, поэтому судить о внешности сложно. В целом модель получит схожие с новым Camry пропорции.

Новый Toyota Corolla спроектирован на платформе TNGA, которая уже лежит в основе Toyota Prius, Camry и C-HR. Новое шасси позволит компактному седану существенно снизить вес, что отразится на динамике и расходе топлива. В список оснащения седана, вероятнее всего, войдет пакет современных систем безопасности, а также модернизированный мультимедийный комплекс.

Под капотом модели расположится прежний 1,8-литровый бензиновый мотор, на основе которого будет выполнена и гибридная установка. Также новинка получит плагин-гибридную систему на базе 2,0-литрового двигателя, знакомую по представленному ранее Toyota Auris.