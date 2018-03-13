Начались продажи внедорожника Cadillac Escalade 2018 года

Сегодня, 01:17

В России стартовали продажи роскошного внедорожника Cadillac Escalade, сообщает официальный дилер американского бренда «Автоцентр Сити». Отметим, что автосалон таже приглашает клиентов принять участие в тест-драйве новинки.

Новая генерация Cadillac Escalade поставляется в РФ из Детройта, США. Модель оборудовали передовыми дорожными ассистентами, системой кругового видеообзора, блокировкой заднего дифференциала и адаптивной подвеской. Помимо этого, в салоне новинки разместилась стереосистема Bose.

Под капотом внедорожника устанавливается 409-сильный двигатель V8, который позволяет Cadillac Escalade ускоряться до первой «сотни» за 6,7 секунды при том, что масса автомобиля достигает трёх тонн. При желании водитель может отключить часть цилиндров силового агрегата ради экономии топлива. В таких условиях Cadillac Escalade потребляет 17 литров в городе и 11 литров при езде по трассе.

Вместе с тем дилерский центр «Автоцентр Сити» распродаёт внедорожники 2016 года выпуска по сниженным ценам. Кроме того, покупатель может оформить страховой полис КАСКО по специальным тарифам. Автосалон предлагает также сервисный сертификат, кредитные программы под низкий процент и нулевую рассрочку.