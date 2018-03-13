Составлен ТОП-5 самых дорогих в России аксессуаров для автомобилей

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Автопроизводители предлагают немало дорогих опций, однако стоимость некоторых из них сопоставима с ценником новой и далеко не самой бюджетной машины. Эксперты рассказали о пяти самых дорогостоящих аксессуаров для авто.

Открывает рейтинг визитная карточка Rolls-Royce – StarLight HeadLiner. В потолок автомобиля монтируют около 1 600 оптоволоконных нитей, которые объединяют лампочки, причём их вставляют на различную глубину и под разным углом. Заказчики могут самостоятельно выбрать расположение «звёзд», при этом на работу уходит 12-16 часов. «Звездное небо» на потолке автомобиля обойдётся в 3 500 000 рублей.

Клиенты Aston Martin могут заказать за 2 000 000 рублей карбоновый обвес, позволяющий не только улучшить внешность модели, но и снизить её вес. На третьем место выполненная в натуральную величину копия «носа» суперкара Ferrari 268 SP 1962 года. Её оценили в 1 500 000 рублей.

На четвёртой позиции разместился набор для пикника Bentley, в который вошли три кожаных бокса с французской посудой из фарфора от Haviland, четыре хрустальных бокала от компании David Redman и кашемировый плед.

Последнее пятое место эксперты отдали деловой сумке Mercedes-Maybach по цене 304 779 рублей. Аксессуар примечателен тиснённым логотипом, контрастной бежевой прострочкой и надписью Maybach.