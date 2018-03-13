Datsun в марте облегчил покупку своих автомобилей в кредит

Сегодня, 06:00

Японская марка Datsun запустила в этом месяце кредитные программы с более выгодными условиями. Соответствующими данными поделился «АВТОСТАТ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Российские автолюбители могут приобрести новые Datsun on-DO и mi-DO со ставкой от 6% и первоначальным взносом от 40% в рамках фирменного кредитного предложения Datsun Finance, которое рассчитана на три года. Наряду с этим минимальный аванс может быть равен 10% при процентной ставке от 10%.

Помимо этого, в марте Datsun начал предлагать свои автомобили на российском рынке по программе «Вперёд!», предусматривающей остаточный платёж при ставке от 8%. При оформлении 3-летнего кредита на седан Datsun on-DO ежемесячный платёж составит всего от 2 500 рублей, а хэтчбека Datsun mi-DO – от 3 000 рублей.

В случае сдачи старого авто стоимость нового Datsun on-DO 2017 года с коробкой «автомат» сократится не менее чем на 50 000 рублей. Скидка на Datsun on-DO 2017 и 2018 годов с МКПП по схеме Trade-in составит от 40 000 рублей.

Ранее агентство «АВТОСТАТ» сообщило, что Datsun за первые два месяца 2018 года увеличил российские продажи на 7% в годовом сравнении или до 3 316 автомобилей. Наибольшим спросом у россиян среди моделей японской марки пользуется седан on-DO.