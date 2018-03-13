Тягачи Tesla Semi попали на видео с настоящими прицепами

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В интернет попали видеоролики, на которых засняли новые грузовиками Tesla Semi с полностью электрическими установками на дорогах общего пользования. Видео появились на YouTube-каналах Wyatt West и My Tesla Adventure.

Как сообщает Electrek, тягачи Tesla Semi в тестовом режиме транспортировали с расположенной в Неваде «Гигафабрики» блоки аккумуляторов на завод во Фримонте, где выпускается электрический седан Model 3. Так, грузовые автомобили преодолели порядка 200 километров.

Для перевозки батарей были выбраны разные варианты исполнения Semi, которые отличаются размерами кабин. Примечательно, что на одном из видео удалось запечатлеть, как машины заезжают на станцию для зарядки электромобилей.

Стоит напомнить, что публичная презентация тягача Tesla Semi состоялась в ноябре минувшего года. Автомобиль без прицепа разгоняется до 96 км/ч с места всего за 5 секунд. Наряду с этим грузовик в «топовой» модификации способен проехать без подзарядки 805 километров. Стоимость новинки начинается с отметки 150 000 долларов.