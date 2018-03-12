Возрожденная компания Brabham дала послушать мотор нового суперкара

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Возрождённая марка Brabham опубликовала необычный видеотизер, который не раскрывает никакой информации о новом автомобиле, за исключением звука его двигателя. Презентация новинки должна состояться 2 мая, пишет Autocar.

Компания, которой владеет сын трёхкратного чемпиона Формулы-1 Джека Брэбэма, выпустит новую модель под названием BT62. По словам представителей Brabham, презентация автомобиля пройдёт только после «строгой инженерной проверки». Ожидается, что новый суперкар создадут для езды по гоночному треку, остальные подробности о Brabham BT62 пока сохраняют в тайне.

«Мы постоянно прорабатываем различные идеи. Скоро мы расскажем больше о новом автомобильном проекте и его будущем», – заявил представитель компании.

Напомним, Brabham в далёком 1960 году основали два австралийца: контруктор Рон Торанак и гонщик Джеком Брэбэм. В минувшем году появилась информация, что выпуск суперкаров под брендом Brabham может возобновиться. Новый проект компании предполагает создание команды на базе коллектива Формулы-1 Force India, пока неизвестно, будет ли реализована эта идея.