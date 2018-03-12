Ford прекратит сотрудничество с крупным автодилером из-за исков о банкротстве

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Руководство Ford Sollers приняло решение прекратить сотрудничество с одним из крупнейших российских автомобильных дилеров Genser. Об этом заявил официальный представитель компании.

Дилерские центры на протяжении месяца будут выдавать покупателям машины Ford по контрактам, заключенным ранее, а также продолжат предоставлять клиентам сервисное обслуживание. Представитель Ford отметил, что на сегодняшний день не было зафиксировано ни одного нарушения обязательств. Судя по официальному сайту компании, американская марка работает в Москве и Подмосковье с 26 дилерами.

Помимо этого, Genser перестал быть официальным дилером компаний Audi, Jaguar и Land Rover. В немецкой компании пояснили, что контракт с Genser прекратил своё действие с 1 марта текущего года. Однако с этим дилером продолжают сотрудничать Nissan, Infiniti и Volvo.

Ранее появились данные, что Московский кредитный банк подаст заявление о признании банкротами 9 дочерних структур Genser в арбитражный столичный суд. Стоит напомнить, Genser начал свою деятельность в 1991 году, а к началу 2017 года группа компаний владела 45 автосалонами и сотрудничала с 17 марками.