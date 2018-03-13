Цены на «олимпийские» BMW начинаются от 4 млн рублей

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Автомобили, предназначенные для российских спортсменов, отличившихся на Олимпийских играх-2018, продаются минимум за 4 миллиона рублей. Данная информация озвучена агентством «АВТОСТАТ».

В России олимпийские чемпионы впервые получили автомобили за заслуги на Играх в 2006 году, за медали, добытые в Турине. Тоже самое было после соревнований в Сочи в 2014 году, и в Рио-де-Жанейро в 2016 году, и теперь отечественные атлеты снова были награждены машинами. Спортсменам выдали баварские вседорожники BMW.

Незадолго после вручения автомобилей, в глобальной сети появилось первое объявление о продаже «олимпийского» BMW X4. Сайт «Цена Авто» указывает на то, что стоимость вседорожника почти в максимальной комплектации составляет 4 миллиона рублей. Такой же кроссовер в обычном виде предлагается на официальной странице своего производителя за 3,91 миллиона рублей. При этом автомобиль оснащен 3-литровым 249-сильным агрегатом, и максимально укомплектован.

Отечественные атлеты не скрывают своих намерений продать полученные автомобили. К примеру, фигуристка Екатерина Боброва заявила, что продаст машину, и вырученные деньги отдаст на благотворительность. Также она поступила в 2014 году. Однако так делают не все спортсмены. В 2016 году Юлия Ефимова, являющаяся серебряным призером Олимпийских игр по плаванию, заявила, что продаст подаренный государством автомобиль, и купить за полученные деньги квартиру в Москве.