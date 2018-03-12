Aston Martin совместно с Red Bull выпустит «младшего брата Valkyrie»

Сегодня, 17:48

Руководство британской марки Aston Martin заявило, что планируется создать ещё один среднемоторный гиперкар, который окрестили «младшим братом Валькирии». Конкурентами модели могли бы стать уже снятые с производства легенды McLaren P1 и Ferrari LaFerrari.

Как пишет зарубежное издание Autocar, ссылаясь на Энди Палмера, руководителя Aston Martin, компания собирается разработать новый гиперкар совместно с «формульной» командой Red Bull. В рамках сотрудничества будет открыт дополнительный офис, который позволит создать 130 новых рабочих мест. Здание расположится неподалёку от базы коллектива Red Bull в Милтон-Кинсе.

Британские инженеры применят те навыки при разработке нового высокопроизводительного автомобиля, которые получили, создавая Valkyrie. Ожидается, что новый гиперкар создадут вокруг карбонового монокока, к которому прикрепят подрамники из алюминия.

Напомним, Aston Martin Valkyrie получила гибридную силовую установку, суммарная мощность которой достигала 1 130 л. с. Модель способна разгоняться с 0 до 320 км/ч всего за 10 секунд. Тираж автомобиля ограничили до 150 единиц.

Помимо этого, в планы Aston Martin входит выпуск конкурента для Ferrari 488 GTB. Среднемоторный суперкар с совершенно новым силовым агрегатом должен быть готов к 2021 году.